İki ana güzergahta trafik yoğunluğu sürüyor

Bayram tatili dönüşüne çıkan binlerce sürücü, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikametindeki trafik havadan görüntülenirken, ekipler muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için sahada görev yapıyor.

Kurban Bayramı tatilini erkenden bitirip trafiğe takılmak istemeyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ile D-100 Karayolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Düzce kesiminde havadan görüntülenen iki ana ulaşım güzergahında araç trafiğinin kilometrelerce uzandığı görüldü.

Özellikle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, alternatif güzergah olarak tercih edilen D-100 Karayolu'nda da araç sayısında belirgin artış gözlendi. Havadan çekilen görüntülerde her iki yoldaki trafik akışının yoğun şekilde sürdüğü dikkat çekti.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nda trafiğin sıkışmaması ve ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi amacıyla ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. Trafik ekipleri, sürücüleri hız limitleri ve takip mesafesi konusunda uyarırken, yoğunluğun bayram süresince devam etmesinin beklendiği bildirildi. - DÜZCE

