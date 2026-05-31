Kurban Bayramı tatilinin son gününde Düzce'de trafik durma noktasına geldi

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik yoğunluğu nedeniyle araç trafiği zaman zaman durdu. Dönüşü son güne bırakan tatilcileri, uzun araç kuyrukları karşıladı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, vatandaşların Anadolu'dan Avrupa'ya dönüş yolculukları sürerken, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Düzce'de trafik akışı İstanbul istikametine zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle Anadolu Otoyolu Düzce kavşağına yakın noktalarda zaman zaman duran trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer yandan Ankara istikametinde ise araçların seyrek aralıklarla ilerlediği gözlendi. Yaşanan araç trafiği dronla görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı