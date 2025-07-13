Bayburt'un Arpalı Beldesinde Spor Tesisleri Yenileniyor

Bayburt'un Arpalı beldesindeki spor tesislerinin yenilenme çalışmaları hızla devam ederken, sentetik çim yüzeyli futbol sahasında sona yaklaşıldı. Sahada yapılan son düzenlemelerin ardından sentetik çim yüzeyli futbol sahası bir ay içinde gençlerin kullanımına açılacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan 37 milyonluk yatırım protokolü çerçevesinde modernize edilen Arpalı futbol sahasının çevresi tel örgülerle çevrilmeye başlandı. Ayrıca, 500 kişi kapasiteli çelik konstrüksiyon tribünün modern stadyum aydınlatması kısa sürede tamamlanacak. Futbol sahasında çalışmaların planlandığı gibi ilerlediği ve sahanın kısa süre içinde hizmete gireceği öğrenildi. Proje dahilinde, beldedeki basketbol ve voleybol sahaları da baştan sona yenileniyor. Bu çalışmalarla Arpalı'daki gençlerin ve sporcuların daha modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşması amaçlanıyor. - BAYBURT