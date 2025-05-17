Bayburt'ta Gençlik Haftası Kapsamında Okçuluk Turnuvası Düzenlendi

Bayburt'ta Gençlik Haftası Kapsamında Okçuluk Turnuvası Düzenlendi
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Bayburt'ta, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen okçuluk turnuvası, gençlerin heyecan dolu mücadelesine sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.

Bayburt'ta Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde okçuluk turnuvası düzenlendi.

Genç Osman Stadyumu'nda Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen 'Okçuluk Turnuvası' gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Gençlik Merkezi liderleri gözetiminde turnuvaya hazırlanan gençler, hedefi tam 12'den vurmak için birbirleriyle yarıştılar. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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