Bayburt'ta Eşgüdüm Toplantısı Düzenlendi

Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği(BAYPROJE) tarafından eşgüdüm toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen 'Eko-Köy', Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu 'Bayburt Doğal Taş Fabrikası' hakkında sunum yaptı. Ekolojik köyde organik tarım yapıldığını ve verimin giderek arttığını belirten Ersen, Eko-Köy'ün fabrika gibi çalıştığını bildirdi. Türkoğlu ise, Doğal Taş Fabrikasının Bayburt ekonomisine katkılarından bahsetti. Sunumların ardından, karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, ortaya farklı fikirler sunuldu. program, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu. - BAYBURT