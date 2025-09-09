Haberler

Bayburt'ta Arıcılar Bal Sağımına Devam Ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde arıcılar, yüksek rakımda bal sağımını sürdürüyor. Rüzgar ve kuraklığa rağmen, endemik bitkilerden elde edilen balın kalitesi dikkat çekiyor. Bal üreticisi Murat Kurt, bu sezon verimlerin geçen yıla göre biraz daha iyi olduğunu belirtti.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde arıcılar bal sağımını sürdürüyor.

Yüksek rakımda sürdürülen çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklık nedeniyle verim geçen yıllara göre düşük seyretse de, endemik bitkilerden elde edilen bal kalite açısından dikkat çekiyor.

Bayburt'un birçok bölgesinde mevsim boyu bal üretimi yapılıyor. Bölgede üretilen ballar kaliteli ballar arasında yerini alıyor. Bal üreticisi Murat Kurt, 6'ncı ay itibarıyla yaylaya çıktıklarını, 8'inci ayın sonuna kadar bal sağımı yaptıklarını söyledi. Kurt, "Şu anda bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar çok esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık. Balımız kaliteli." dedi. - BAYBURT

