Üye Girişi
Haberler

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusunu kabul etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'ı, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü'yü ve Cirit Milli Takımına seçilerek Bayburt'u Kırgızistan'da düzenlenen etkinliklerde temsil eden Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Mert Altıparmak'ı makamında kabul etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'ı, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü'yü ve Cirit Milli Takımına seçilerek Bayburt'u Kırgızistan'da düzenlenen etkinliklerde temsil eden Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Mert Altıparmak'ı makamında kabul etti.

Altıparmak'ı tebrik eden Başkan Pekmezci, misafirlerine hediye takdiminde bulundu. Ata sporu ciritin yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Pekmezci, ata sporu cirite gönül vermiş tüm kulüpler adına teşekkürlerini Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ'a iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci, Bayburt Atlı Spor Başkanı Arif Köprücü'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi. Köprücü ise, misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek, ata sporu cirite verdiği desteklerden ötürü şükranlarını sundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Belediyesi Hükmü Pekmezci Bayburt Spor Yerel Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title