Batman Havalimanı'nda 2024 Aralık Uçuş ve Yolcu İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Batman Havalimanı'nda aralık ayında toplam 51 bin 532 iç hat yolcusu hizmet aldı. Uçak trafiği ise iç hatlarda 336 seferle gerçekleşti. Ayrıca, havalimanı bünyesinde yük taşımacılığı da sürdü. Aralık ayında taşınan toplam yük miktarı, kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere 494 ton olarak kaydedildi.

2024 yılının Ocak-Aralık döneminde Batman Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 641 bin 674'e ulaşırken, uçak trafiği ise 3 bin 810 sefer olarak gerçekleşti. Yük taşımacılığı ise 6 bin 736 ton olarak kaydedildi. - BATMAN