Batı Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Projesi İçin İmza Töreni Düzenlendi

Batı Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Projesi İçin İmza Töreni Düzenlendi
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Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünde yürütülecek Batı Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi projesinin konsorsiyum imza töreni Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Proje, TR2 bölgesindeki sanayi ve tarım sektörlerinin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın koordinatörlüğünü yürüttüğü Batı Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH West Marmara) projesi için konsorsiyum imza töreni düzenlendi.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Fatma Çiğdem Baykal, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile proje paydaşı kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Avrupa Birliği'nin Dijital Avrupa Programı kapsamında desteklenen merkez, TR2 bölgesindeki imalat sanayii ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile kamu sektörünün dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyor. 1.5 milyon euroluk bütçesi ile 4 yıllık uygulama sürecine sahip olan proje kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm konularında olgunluk analizleri, eğitim programları, yatırım öncesi test hizmetleri, ulusal ve uluslararası inovasyon ağlarına ulaşım konularında faaliyetler yürütülecek.

EDIH West Marmara Konsorsiyumu'nda Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne bağlı Trakya Verimlilik ve İnovasyon Merkezi (TRAVIM), Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi 1773 Teknopark, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark, Çanakkale Üniversitesi Teknopark ve Balıkesir Üniversitesi Teknopark bulunuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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