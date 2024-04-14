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Başakpınar Spor Kulübü'nde Olağan Genel Kurul Gerçekleştirildi

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Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar Spor Kulübü'nde Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen genel kurulda Yasin Erdem ve yönetimi güven tazeledi.

Başakpınar Spor Kulübü; Olağan Genel Kurul toplantısını Başakpınar Şaban Tankurt Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Genel Kurul'da açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Divan Heyetinin oluşturulmasının ardından Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu okundu. Gündem maddelerinin uygulanmasının ardından yeni yönetim kurulu ve denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Genel Kurul'da Yasin Erdem ve yönetimi tek liste ile yer aldı. Böylece Yasin Erdem ve yönetimi bir kez daha güven tazeleyerek, yoluna devam etti. Genel Kurul sonrasında Başakpınarspor Kulübü'nün yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çalıksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdemir, Denetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Uluçay Denetim Kurulu Üyesi Emrah Ön." - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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