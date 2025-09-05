Balcı Nusret Amca, Bella Hadid'i Kahramanmaraş'a Davet Etti

Kahramanmaraş'ta "Balcı Nusret amca ve bal doktoru" olarak bilinen Nusret Sapsız, kendinin videosunu paylaşan dünyaca ünlü model Bella Hadid'e çağrıda bulunarak Kahramanmaraş'a davet etti.

Kentte uzun yıllardır Saraçhane Çarşısı'ndaki dükkanında bal satan Nusret Sapsız, "bal doktoru" olarak anılıyor. Bal doktoru olarak anılan Sapsız'ın videosunu bu kez 61 milyondan fazla takipçisi olan dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya sayfasında paylaştı. Paylaşılan video milyonlarca kez izlendi. Bunun üzerine Sapsız, Hadid'i, "Kendisini dondurma ve balın başkentine bekliyoruz" diyerek Kahramanmaraş'a davet etti.

"Balcılık doktorluk gibidir"

İHA muhabirine açıklamada bulunan Nusret Sapsız, "Bal sağlık için çok faydalı bir gıda. Doğada her çiçeğin bir balı vardır. 3,5 ve 10 yılda oluşan ballar vardır. Balcılık doktorluk gibidir. Ben daha önceleri istediğim gibi hareket yapabiliyordum ve artık tanınır olmanın da ağır bir görevi var. Bana dün arkadaşlarımız bilgi verdi. Bella Hadid benim videomu paylaşmış kendisine teşekkür ederiz. Kendisine balın ve dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'a davet etmek isterim. Balımızın tadına baksın. Eğer kendisine ulaşabilirsem kendi ürettiğimiz kütük ballarımızdan göndermek isteriz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ