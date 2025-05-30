Bakan Uraloğlu Eskişehir'de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Uraloğlu Eskişehir'de Ziyaretlerde Bulundu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir'de bir dizi program kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyaretinde çocuklar tarafından çiçek takdim edilen Uraloğlu, TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni ve Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir'de gerçekleştirdiği bir dizi program kapsamında Eskişehir Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Hasanbey Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'ne katılan ve ardından Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'nin açılışını gerçekleştiren Uraloğlu, bir sonraki programında Eskişehir Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve vali yardımcılarının karşıladığı Uraloğlu'na, çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de programları çerçevesinde Bakan Uraloğlu'na eşlik etti. Uraloğlu, programının son durağı olarak bugün saat 17.00'de AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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