Haberler

AYTO üyeleri gıda ve içecek fuarında sektörün nabzını tuttu

AYTO üyeleri gıda ve içecek fuarında sektörün nabzını tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

168 AYTO üyesi firma, uluslararası gıda ve içecek fuarında sektör yeniliklerini inceledi ve yeni ticari fırsatlar için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

AYTO üyesi 168 firma, uluslararası gıda ve içecek fuarında sektörün yeniliklerini yerinde inceleyerek yeni iş bağlantıları kurdu.

Uluslararası düzeyde düzenlenen gıda ve içecek fuarı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri de fuara katılarak gıda ve içecek sektöründeki son gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu. Fuar kapsamında 168 AYTO üyesi, sektörün yenilikçi ürünlerini, güncel teknolojilerini ve üretim süreçlerine yönelik uygulamaları yerinde inceleyerek yerli ve yabancı firmalarla temaslarda bulundu. Katılımcılar, yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlara yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, fuarın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, bu tür fuarların firmaların yeni pazarlara açılması, ürün çeşitliliğini artırması ve ticari bağlantılarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. AYTO'nun fuara yönelik katılımının, üye firmaların rekabet gücünü artırmasına ve sektördeki yenilikleri yakından takip etmesine katkı sunduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı