AYTO üyeleri gıda ve içecek fuarında sektörün nabzını tuttu

AYTO üyesi 168 firma, uluslararası gıda ve içecek fuarında sektörün yeniliklerini yerinde inceleyerek yeni iş bağlantıları kurdu.

Uluslararası düzeyde düzenlenen gıda ve içecek fuarı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyeleri de fuara katılarak gıda ve içecek sektöründeki son gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu. Fuar kapsamında 168 AYTO üyesi, sektörün yenilikçi ürünlerini, güncel teknolojilerini ve üretim süreçlerine yönelik uygulamaları yerinde inceleyerek yerli ve yabancı firmalarla temaslarda bulundu. Katılımcılar, yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlara yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, fuarın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, bu tür fuarların firmaların yeni pazarlara açılması, ürün çeşitliliğini artırması ve ticari bağlantılarını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. AYTO'nun fuara yönelik katılımının, üye firmaların rekabet gücünü artırmasına ve sektördeki yenilikleri yakından takip etmesine katkı sunduğu belirtildi. - AYDIN