Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası Ticaret Odası yönetimini ziyaret etti.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'in de eşlik ettiği ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Seydi Yıkılmaz, Suat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hibeti Zeytin, Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya ve Murat Boranalp hazır bulundu.

Vali Canbolat'a, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından Kuşadası'nın güncel konuları hakkında bilgi verildi ve ziyaretin sonunda Kuşadası İllüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi. - AYDIN