Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Meyve Ağaçlarında Budama Kursu'na katılarak üreticilerle buluştu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımın temel konularından biri olan meyve ağaçlarında budama konulu eğitim kursuna katılarak üreticilerle bir araya geldi. Efeler İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Efeler Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen kurs, tarım alanında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladı. İl Müdürü Altıntaş, kurs kapsamında meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, verimliliği artırma yöntemleri ve hastalıklara karşı önlemler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kursa katılan üreticilerle birebir sohbet imkanı bulan Altıntaş, tarımsal sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sunarak sektördeki paydaşlarla etkileşimde bulundu.

Aydın İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, tarımın gelişimi ve sürdürülebilirliği için yapılan bu tür eğitimlere katılımın artırılması hedeflendiğini kaydetti. - AYDIN