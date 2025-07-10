Aydın Koçarlı'da Tatlı ve Dondurma İşletmelerine Denetim

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tatlı ve dondurma satışı yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ilçe genelinde tatlı ve dondurma üretimi ile satışı yapılan işletmelerde denetim yapıldığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde tatlı ve dondurma satışı yapılan işyerlerinde 10.07.2025 tarihinde tüm il geneli ile birlikte eş zamanlı denetim yapılmıştır. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları, ürünlerin muhafaza şartları ve diğer hususlar titizlikle denetlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaptıkları gıda işletmelerine dikkat etmeleri ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. - AYDIN