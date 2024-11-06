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Aydın-Denizli Otoyolu Açıldı: Seyahat Süreleri Kısaldı

Aydın-Denizli Otoyolu Açıldı: Seyahat Süreleri Kısaldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu, Ege bölgesindeki seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kesintisiz ulaşım sağlıyor. Pamukkale Turizm, bu yeni yol sayesinde otobüs seferlerini güncelleyerek yolcularına daha hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılışı yapılan 163 kilometre uzunluğundaki Aydın- Denizli Otoyolu, Ege bölgesindeki seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kara yolunda daha güvenli ve hızlı bir ulaşım alternatifi sunmaya başladı. Yeni otoyoldan geçen araçlar, güzergahta 40 noktada yer alan trafik ışıklarındaki dur-kalk beklemelerini ortadan kaldırarak kesintisiz ulaşım sayesinde hem zaman hem de akaryakıt tasarrufu sağlayacak.

Bu yeni otoyolun trafiğe açılmasıyla birlikte, İzmir-Denizli arasındaki otobüs seferleri de hızlı ulaşım avantajından faydalanmaya başladı. İlk olarak Pamukkale Turizm, seferlerini güncelleyerek yolculuk sürelerini yeniden düzenledi ve bu önemli gelişmeyi yolcularına sundu.

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte, bu yeni güzergahın sunduğu avantajlardan yararlanarak sefer planlamalarımızı gözden geçirdik. Yeni otoyolu kullanarak İzmir-Denizli arasındaki seferlerimize Aydın ve Nazilli ara duraklarına uğramayan ekpres seferler ekleyerek yolculuk süresini 2,5 saate düşürdük. Ekspres seferlerimiz ile yolcularımıza daha hızlı bir seyahat imkanı sunarken, aynı zamanda konfor ve zaman tasarrufu sağladık. Bu yeni düzenlediğimiz Ekspres seferlerimizle birlikte sadece kısa mesafeler değil, daha uzun mesafeli seyahatlerde de yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Aydın-Denizli Otoyolu ile birlikte Ekspres seferlerimizle Antalya-İzmir arasındaki seyahat süresi de 6 saate düştü. 62 yıldır Türkiye'nin öncü seyahat markası Pamukkale Turizm olarak bizler de yapılan ulaşım ve altyapı yatırımlarından büyük mutluluk duyuyor ve bu gelişmelerle birlikte yolculukların keyfine keyif katmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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