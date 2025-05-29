Aydın'da Kurban Bayramı Öncesi Esnaf Çağrısı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aydın'da alışveriş hareketliliği hız kazanırken, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü Aydınlılara çağrıda bulunarak Kurban Bayramı alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi.

Özellikle Efeler başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçesinde bayrama hazırlanan vatandaşlar, çarşı pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Giyim mağazaları, tatlıcılar, kasaplar ve tuhafiye dükkanlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, esnaf da müşterilerini en iyi şekilde karşılamak için bayram mesaisine başladı. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, bayram öncesi Aydınlılara seslendi.

Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma zamanı olduğunu vurgulayan Başkan Künkcü, "Esnafımız yıl boyunca zamlarla, artan maliyetlerle ve kira yükleriyle mücadele ediyor. Bayram dönemleri ise onlar için büyük bir nefes alma fırsatı. Bu yüzden alışverişlerimizi mahallemizdeki bakkaldan, kasaptan, manavdan, konfeksiyon ve tuhafiye dükkanlarından yapalım" dedi.

Bayramlık kıyafet, şeker, kolonya, gıda ürünleri ve hediyelik ihtiyaçların da yerel esnaftan temin edilmesi gerektiğini belirten Künkcü, "Yapılan her alışveriş sadece ihtiyaçları karşılamaz, aynı zamanda şehrimize katkı sağlar. Harcadığınız her kuruş yine bu şehre döner, yine Aydın'a hizmet olarak yansır" ifadelerini kullandı. Künkcü, zincir marketler ve büyük alışveriş siteleri yerine esnaftan yapılan alışverişin hem ekonomik dengeyi koruyacağını hem de müşteriyle daha samimi bir ilişki kurulmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - AYDIN