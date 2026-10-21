Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da incir toplantısında Ulusal İncir Konseyi oluşturulması gündeme geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da incir toplantısında Ulusal İncir Konseyi oluşturulması gündeme geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda incir sektörünün mevcut durumu ve geleceği ele alındı. Toplantıda kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve Ulusal İncir Konseyi oluşturulması gündeme geldi.

Türkiye'nin dünya lideri olduğu incir sektöründe kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Aydın'da toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, incir sektörünün mevcut durumu ve geleceğine yönelik konular ele alındı. Üretimden pazarlamaya kadar sektörün farklı aşamalarında ortak çözümler geliştirilmesi ve Ulusal İncir Konseyinin oluşturulması gündeme geldi. Toplantıda, Aydın incirinin kalite ve marka değerinin yükseltilmesi, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İncir üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin pazar avantajlarının artırılması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Aydın'da erkenci üretim imkanı sunan ve pazarda avantaj sağlayan örtü altı incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konusu da değerlendirildi. Sektörün üretimden ihracata kadar daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunun desteklenmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

90. dakikada yenilen gol sonrası stadyum karıştı!
Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp

Kan donduran olay! Kopan kulak parçası bir türlü bulunamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti
GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe

Meşhur oyun piyasaya çıkıyor! Ülkede 1,5 milyon kişi izne çıkacak
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Tam 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadılar
Zelenski'den itiraf gibi sözler: Çok sayıda insan kaybediyoruz

Zelenski'den itiraf gibi sözler: Savaşı kaybetmedik ama...