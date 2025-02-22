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Aydın'da Çiftçilere Toprak Analizi ve Gübreleme Eğitimi Verildi

Aydın'da Çiftçilere Toprak Analizi ve Gübreleme Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, çiftçilere toprak analizi, numune alımı ve gübreleme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca hayvancılıkta yeni desteklemelerle ilgili de bilgiler paylaşıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çiftçiler, toprak analizi ve numune alımı konularında bilgilendirildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilere yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ataeymir Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda ekipler, çiftçilere gübreleme, toprak analizinin önemi, topraktan numune alımı gibi konularda bilgilendirme yaptı. Ayrıca üreticilere hayvancılıkta yeni desteklemeler konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Yetkililer ile buluşma fırsatı yakalayan üreticiler de merak ettikleri sorulara yanıt bulurken, yeni destekleme modelleri konusunda da bilgi aldı. Üreticilerin bilgilendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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