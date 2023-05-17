Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik Haftası Konserleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden keyifli konserlerle kutlayacak. İki güne yayılan konser dizisinde 18 Mayıs akşamı Melek Mosso, 19 Mayıs akşamı ise Soner Sarıkabadayı sahnede olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden keyifli konserlerle kutlayacak. İki güne yayılan konser dizisinde 18 Mayıs akşamı Melek Mosso, 19 Mayıs akşamı ise Soner Sarıkabadayı sahnede olacak.

Her yıl birbirinden farklı etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da bu geleneği sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında sevilen sanatçı Melek Mosso, 18 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda olacak. 19 Mayıs Cuma akşamı ise sanatçı Soner Sarıkabadayı yine saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan Aydınlıyı konserlerin düzenleneceği Atatürk Kent Meydanı'na davet etti.