Ayakkabı Tamirciliği Yok Olma Eşiğinde

Kütahya'da 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 78 yaşındaki Mehmet Ersulak, mesleğin giderek yok olduğunu ve yeni neslin bu alana ilgi göstermediğini belirtti. Fabrikaların çoğalmasıyla el emeği üretiminde düşüş yaşandığını ifade eden Ersulak, çırak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.

Kütahya'da 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 78 yaşındaki Mehmet Ersulak, mesleğin giderek yok olmaya başladığını söyledi. Ersulak, "Yıllarca çıraklık, kalfalık, ustalık yaptım. Ama artık bu meslek bitti diyebiliriz. Çünkü yetişen yok" dedi.

Fabrikaların kurulmasıyla el emeği üretimin gerilediğini dile getiren Ersulak, "Sen iki tane yaparsın, fabrika beş tane yapar. Sürümden kazanıyorlar. Bizim el emeğimizle rekabet edilemez hale geldi. O yüzden imalat da kalmadı, yapan da yok" ifadelerini kullandı.

Tamir işlerinin hala sürdüğünü ancak eskisi gibi yoğunluk yaşanmadığını belirten usta, "İşler birikip birikip akşama kadar devam ediyor ama kış ayına giriyor olmamıza rağmen şimdilik bir yoğunluk yok" diye konuştu.

Yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermediğini vurgulayan Ersulak, "Eskiden çocuk boş gezmesin diye getirip yanımıza verirlerdi. Oradan meslek öğrenirdi. 65-70'li yıllardan sonra herkes dağıldı, çünkü kazanç yetmez oldu. Şimdi çırak bulmak imkansız" dedi.

Kütahya'da artık ayakkabı üretimi yapan ustaların da çok azaldığını ifade eden Ersulak, "Şu anda sadece Şevelli İş Merkezi'nde Sami isimli bir arkadaş üretim yapıyor. Bir de burada Hacı Ötem var, o da sipariş üzerine çalışıyor. Onun dışında kimse yok. Elle yapılan ayakkabı kalmadı, sadece siparişle üretim yapılıyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Ersulak, mesleğe ilgi duyan gençlere çağrıda bulunarak, "Yapabilecek olanlar yapsın isterim ama yapacaklarını da sanmıyorum. Eski işlerimiz, eski bereketimiz kalmadı. Yağış olur, kar olursa tamir işi biraz artar ama şu an o da yok" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
