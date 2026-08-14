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ATSO Başkanı Torunoğlu'ndan Şoförler Odası'na ziyaret

ATSO Başkanı Torunoğlu'ndan Şoförler Odası'na ziyaret
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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, üyesi Süleyman Karadaş ile birlikte Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır'ı ziyaret etti. Görüşmede şoför esnafının durumu, sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alınırken, Torunoğlu misafirperverliği için Bayır'a teşekkür etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda üyelerinden Süleyman Karadaş ile birlikte Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, şoför esnafının durumu ve sektörün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette, sektörün sorunları ve çözüm önerileri üzerine fikirler paylaşıldı.

Torunoğlu, nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Bayır'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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