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Atış Yapı soruşturmasında yeni gelişme: İddianame genişletildi

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Bursa'da Atış Yapı'ya yönelik soruşturmada hazırlanan ek iddianame mahkemece kabul edildi. Dosyaya 145 yeni müşteki ve 137 olay eklenirken, dört sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezası istendi.

Bursa'da Atış Yapı'ya yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan ek iddianame yargı tarafından kabul edildi. Yeni iddianameyle dosyaya 145 müşteki ve 137 yeni olay eklenirken, dört sanık hakkında çok sayıda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla ceza istendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Atış Yapı soruşturmasında hazırlanan 197 sayfalık ek iddianame mahkemece kabul edilerek dava dosyasına dahil edildi. Ek iddianamede önceki soruşturma kapsamına ilave olarak 145 kişinin daha müşteki sıfatıyla yer aldığı, 137 yeni eylemin ise dosyaya eklendiği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, bazı taşınmazların şirket adına kayıtlı olmamasına rağmen vatandaşlara satışı için satış vaadi sözleşmeleri düzenlendiği öne sürüldü. Şirket yetkililerinin kendilerini taşınmazların sahibi gibi tanıtarak işlem yaptığı iddialarına yer verildi.

Dosyada ayrıca, konut satışlarından elde edilen ödemelerin sözleşmelerde belirtilen ortak hesaplara yatırılmadığı, farklı hesaplar üzerinden tahsil edildiği ve bazı ödemelerin elden alındığı iddia edildi. Bunun yanı sıra, proje sahibi şirketin bilgisi dışında gerçekleştirildiği öne sürülen satış işlemleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Smart 4 ve Smart 5 projelerinde arsa ihalelerinin iptal edilmesine rağmen satış işlemlerinin sürdürüldüğü, bazı projelerde ise şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olmadığı halde satış faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet savcısı, şirket yöneticisi ve çalışanı olduğu belirtilen dört sanığın, ticari faaliyet kapsamında iştirak halinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 137 ayrı eylem yönünden ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Geçen yıl soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve kripto varlıklara el konulurken, iki şirkete de TMSF tarafından kayyum görevlendirilmişti.

Daha önce 542 mağdurun yer aldığı ana davanın görülmesine devam edilirken, kabul edilen ek iddianameyle birlikte soruşturmanın kapsamı ve mağdur sayısı daha da artmış oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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