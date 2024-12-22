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Artvinli vatandaşlar GSYH'deki düşüşten şikayetçi

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Artvin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sı en az artan il oldu. Yerel halk, yaşam şartlarından ve yoksulluktan yakınarak hükümetten destek talep etti.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvinli vatandaşlar, Artvin'in bir önceki yıla göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sı (GSYH) en az artan il olmasını değerlendirdi. İsrafil Subaşı, "Evet, fakir olmamız doğrudur. Bakın, ayağımdaki ayakkabıya, üzerimdeki elbiselere bakın. Ben kendimden utanıyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" raporuna göre Artvin, bir önceki yıla kıyasla GSYH'si en az artan kent oldu. Artvin halkı, yaşanan durumu şu şekilde değerlendirdi:

İsrafil Subaşı: "Fakir olmamız doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanım, Artvin'deki halkın durumunu izlemiyor musunuz? Buraya gelip bizim halimizi gören kimse yok, kimse bizim durumumuzu anlamıyor. Bakın, ayağımdaki ayakkabıya, üzerimdeki elbiseye bakın. Ben kendimden utanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, yaradanı severseniz bize yardım edin. Sadece bana değil, etrafımdakilere bakın hepsi aynı durumda. Artvin'e gelip bir görsün, bizleri ve burada neler olup bittiğine baksın. Yalvarıyoruz, bizi duysun."

"Elimi cebime atıyorum, cebimin astarı elime geliyor"

Necat Akbulut: "Benden neyin tasarrufunu bekliyorsunuz? Elimi cebime atıyorum, cebimin astarı elime geliyor. Asgari ücrete zam yapılacakmış diyorlar. Ama ne bakan ne de milletvekilleri gelip konuşabiliyor. Benim durumumda olan vatandaşın cebinden hiçbir şey çıkmaz, cebime el atıyorum ama sadece astar elime geliyor. Önce 'hak, hukuk, adalet' diyen bir yönetim olması lazım. Adalet olmayan yerde ahlak da olmaz. Buradan öteye Batum var, başka bir geçiş yok. Buradan öteye bir sınır var, transit yol yok, sanayi yok, kalkınma yok, fabrikamız yok. Tarım dersen, herkes sırtından çalışıp geçiniyor."

"Artvin'de ev kirası 20 bin lira"

Rahim Aksoy: "Eve 20 bin lira verirsen, çocuğuna neyini vereceksin? Boş konuşuyoruz, Allahtan başka kimsemiz yok. Buraya yardım yapan yok, dinleyen de yok. Bir adam çocuğuna 50 lira veremiyor ama ne yazık ki bu durumdan kimse bahsetmiyor. Artvin'de ev kirası 20 bin lira. Adam kirayı mı verecek, çocuğunu mu okutacak? Kendin mi yiyecek? Bir döner yesen 200 lira. Ev kirası 20 bin lira, nasıl geçineceksin? 20 bin lira kira verdikten sonra ne yiyeceksin, çocuklara ne vereceksin? İki kilo mandalina aldım, 200 lira verdim. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey demiyorum."

Artvinli vatandaşlar GSYH'deki düşüşten şikayetçi
Kaynak: ANKA / Yerel
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