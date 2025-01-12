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Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a Otobüs Seferleri Kaldırıldı

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Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a direkt otobüs seferlerinin kaldırılması bölge halkının ve sürücülerin tepkisini çekti. Yolcular ve otobüs şoförleri, yeni durumdan mağdur olduklarını belirtti.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a direkt otobüs seferlerinin kaldırılmasına bölge halkı tepki gösterdi. Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a gitmek isteyen Fatih Kalender, "Trabzon'a gideceğim, buradan Kemalpaşa'ya, oradan da Trabzon'a gideceğim. Niye otobüsler Sarp Sınır Kapısı'na gelmiyor? Bu yağmurda çocuklar var, mağdur kalmış insanlar var, yaşlılar da var" dedi.

Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a direkt otobüs seferlerinin kaldırılmasına yolcu ve minibüs şoförleri tepki gösterdi.

Sarp Sınır Kapısı'nda Trabzona gitmek için otobüs bekleyen yolculardan Fatih Kalender, şöyle konuştu:

"İşler yok, işler bitmiş, arabalar gelmiyor, yolcular perişan. Ben yolcuyum. Şimdi Trabzon'a gideceğim, buradan Kemalpaşa'ya, oradan da Trabzon'a gideceğim. Niye otobüsler Sarp Sınır Kapısına gelmiyor? Gelmeme sebebi ne? Bu yağmurda çocuklar var, Sarp Sınır Kapısı'nda mağdur kalmış insanlar var, yaşlılar da var. Önceden otobüsler buradan kalkıyordu, biz de binip gidiyorduk. Şimdi ise o da yok. Buradan Kemalpaşa'ya gidiyoruz, oradan da gitmek istediğimiz yere gidiyoruz. Dönüşte ise yine aynı şekilde, otobüs Kemalpaşa'da yolcu indiriyor, oradan da dolmuşlarla, yağmurda buralara geliyoruz."

"Sarp Sınır Kapısı otobüslere yasaklı bölge"

Otobüs şoförü Can Aydoğan, "Otobüs şoförüyüm. Biz Trabzon'dan yolcu aldığımızda Kemalpaşa'da yolcularımızı bırakmak zorunda kalıyoruz çünkü Sarp Sınır Kapısı yasaklı bölge. Sanki Yunanistan burası, Kemalpaşa ise Türkiye. Bizi Sarp Sınır Kapısı'na bırakmıyorlar, ceza yazıyorlar. Yolcularımız Kemalpaşa'da iniyor, sonra aktarmalı olarak dolmuşlarla Sarp Sınır Kapısı'na ulaşabiliyorlar. Dönüşte de yine aynı şekilde dolmuşlarla Kemalpaşa'ya geliyor, oradan Trabzon'a dönebiliyorlar. Sıkıntımız bu ve bu sıkıntı neden devam ediyor? Biz burada yıllardır yolcu taşımacılığı yapıyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşalı minibüs şoförü Ufuk Akbıyık ise "Şu anda işler durgun. Ben Kemalpaşa'dan Hopa'ya 3 günde bir gidiyorum. Evet, yolcu sıkıntısı var, maalesef böyle" şeklinde konuştu.

Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Trabzon'a Otobüs Seferleri Kaldırıldı
Kaynak: ANKA / Yerel
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