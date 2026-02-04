Saadet Partisi Araklı İlçe Başkanı Ümit Çebi: "Araklı 2026 Yatırım Programında Tamamen Yok Sayıldı"

Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Saadet Partisi Araklı İlçe Başkanı Ümit Çebi, "Araklı çevresel bir kuşatma altında ama yetkililer sessiz. Araklı 2026 yatırım programında tamamen yok sayıldı. Komşu ilçelere milyonluk projeler açıklanırken Araklı'ya tek bir proje bile ayrılmıyor. Bu artık ihmal değil, açık bir adaletsizliktir. Araklı sandıkta görevini yapmış bir ilçedir ama karşılığını alamamıştır" dedi.

Çebi, yaptığı açıklamada, Hes projeleriyle Araklı'daki derelerin "beton aktığını", doğanın göz göre göre yok edildiğini belirtti. Çebi, şunları kaydetti:

"HES'lerle suyumuz, madenlerle toprağımız elimizden alındı. Buna rağmen çevreyi koruyacak tek bir ciddi adım atılmadı. Maden projeleriyle doğamız tehdit altında. Tarım alanlarımız, yaşam alanlarımız daralıyor. Araklı çevresel bir kuşatma altında ama yetkililer sessiz. Araklı 2026 yatırım programında tamamen yok sayıldı. Komşu ilçelere milyonluk projeler açıklanırken Araklı'ya tek bir proje bile ayrılmıyor. Bu artık ihmal değil, açık bir adaletsizliktir. Araklı sandıkta görevini yapmış bir ilçedir ama karşılığını alamamıştır. Karadere kaderine terk edildi, Bayburt yolu yıllardır sürüncemede, çöp sorunu hala çözülemedi, ulaşım güvenliği yok, planlama yok, irade yok. İlçede kapalı pazar yeri, kültür merkezi, yeterli otopark ve sosyal alan bulunmuyor. Düğünler hala çadırlarda yapılıyor ama yatırım programında Araklı'ya yine sıfır yazılıyor. Biz sadaka istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Hak ettiğimizi istiyoruz. HES ve maden konusunda Araklı'nın sesini artık duysunlar. Bu haksızlık düzeltilene kadar susmayacağız."