Antika Eşyaların Değeri Bilinmiyor

Eskişehir Odunpazarı'nda antika dükkanı bulunan Bayram Çağlayan, insanların ellerindeki eşyaların kıymetini bilemediğini ve bunları nasıl değerlendireceğini bilmediğini söylüyor.

Bayram Çağlayan, insanların gerçek antikalara ulaşmada zorlandığını ve bu durumun piyasayı farklı alanlara yönelttiğini belirtti. Özellikle Avrupa'dan gelen retro ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına dikkat çeken Çağlayan, bu ürünlerin antika olmadığını, sadece "göze hitap eden" eşyalar olduğunu vurguladı.

"İnsanlar antikanın değerini bilmiyor"

Gerçek antika ürünlerin değerinin hala tam olarak anlaşılamadığını belirten Çağlayan, "İnsanlar elindeki ürünlerin değerini bilmiyor, bunları değerlendirmesini de bilmiyor. Bazen müşteri gelip ürününe 100 lira istiyor ben 500 lira veriyorum ne diyeceğini bilemiyor" sözleriyle yaşadığı ilginç durumlara değindi. İnsanların elindeki eşyanın gerçek değerini bilmemesi nedeniyle, daha yüksek bir fiyat teklif edildiğinde şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

"Bazen çöpe atılmış antikalar buluyorum"

Antika kavramının her eski eşyayı kapsamadığını belirten Çağlayan, değerli bir ürünün az ve nadir olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ürünün nitelikli ve göze hitap eden bir yapıda olması gerektiğini de ekledi. Çağlayan, "Bazen çöpe atılmış antikalar buluyorum. Atan kişi ne attığının farkında değil" diyerek, bilinçsizce atılan değerli eşyaların varlığına dikkat çekti. Bu durum, antika eşyaların kıymetinin yeterince bilinmediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. - ESKİŞEHİR