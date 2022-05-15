Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor - Haberler

- Antalya'da üretilip kilosu 30 TL'den Almanya'ya gidiyor

Seralarda acur hasatı başladı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde sadece birkaç üreticinin serasında hasatına başlanan Acur, kilogramı 30 liradan Almanya'ya ihraç ediliyor. Üretici Himmet Döner, 3 dekar alanda ürettiği acurları Almanya'ya ihraç ediyor. Döner, ilk hasatta dekar başına 100 kilogram ürün elde ettiğini ve kilosunu 30 TL'den sattığını söyledi.

Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde 3 dekar alanda acur üretimi yapan ve ilk hasatta dekardan 100 kilogram ürün elde ettiklerini belirten üretici Himmet Döner, " Hasat yeni başladı. İlk hasatta dekardan 100 kilogram ürün alıyoruz. Daha sonra dekar başına 200- 300 kilogram kadar ürün alabileceğiz. Temmuz ayına kadar hasatımız devam eder" dedi.

"Fettahlı köyünde üretiliyor Almanya'ya gidiyor"

Ürünlerini ihracat firmalana verdiklerini kaydeden üretici Himmet Döner, "Yurt içi satışlarımız var ama ağırlıklı olarak yurt dışına gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Acur'un ihracat satış fiyatları 25-30 TL civarında. Biz acuru köyümüzde üretiyoruz, Almanya'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli tohumdan üretim"

Tohum firmalarına da seslenen üretici Himmet Döner, "Bu tohumlar yerli tohum. Hibrit tohum olsa verim çok daha yüksek olur. Geliştirilmiş tohum olursa çok daha verim alabiliriz. Benim bildiğim kadarıyla Acur'da hibrit tohum yok. Tohum firmalarına sesleniyorum bu ürünün tohumunu geliştirirlerse çok iyi olur. Bizde daha kaliteli daha verimli ürün alırız. Çok daha fazla ihraç ederiz. Daha çok satış yaparız" dedi.