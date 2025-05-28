Antalya'da Taksi Ücretlerine Zam Geldi

Antalya'da Taksi Ücretlerine Zam Geldi
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Antalya'da yeni taksi tarife düzenlemesi ile taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre ücreti 36 TL ve indi-bindi ücreti 150 TL olarak belirlendi. Zamlı tarifeler Kurban Bayramı öncesinde devreye girecek.

Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre ücreti 36 TL, indi-bindi ücreti ise 150 TL oldu. Zamlı tarife Kurban Bayramı öncesi uygulamaya başlanacak.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taksimetre ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksimetre açılış ücretinin 30 TL, kilometre ücretinin ise 36 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, Kurban bayramı öncesi 30 Mayıs 2025 Cuma günü uygulanmaya başlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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