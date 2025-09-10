Antalya'da SUP Board Üzerinde Mangal Keyfi

Antalya'da bir vatandaş eşsiz gündoğumu manzarası eşliğinde çıktıkları SUB Board turunda farklı bir etkinliğe imza attı. Denizin ortasında SUB Board üzerinde mangal yakan ve şişe geçirdiği ciğerleri pişirerek ikram ettiği arkadaşlarına farklı bir deneyim yaşattı.

Antalya başta olmak üzere birçok sahil kentinde son dönemlerde gittikçe yayılan bir spor dalı olan Stand Up Paddle (SUP) boarda olan ilgi her geçen gün artıyor. SUP boarda ilgi duyan vatandaşlar ve sporcular özellikle Konyaaltı Sahili'nde sabah erken saatlerde önce bir araya gelerek kürek çekiyor. Gün doğumunu Antalya'nın falezleri ve kentin eşsiz silüeti eşliğinde denizde karşılayan vatandaşlar zaman zaman farklı etkinliklere imza atıyor. 17 yıldır Antalya'da ocak başı restoran işletmeciliği yapan ve yaklaşık 6 yıldır Stand Up Paddle (SUP) ile ilgilenen Halil Yiğit kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaparak denizin ortasında mangal yaptı.

SUP üzerinde mangalı gören gözlerine inanamadı

Çoğu kişinin ayakta durmakta bile zorlandığı SUP boarda kurduğu düzenek ile sabitleyerek yaktığı mangalda şişlere geçirdiği ciğerleri pişiren Yiğit, birlikte denize açıldığı gruptaki arkadaşlarına tek tek ikram etti. Sahildeki vatandaşların hayretler içerisindeki bakışları arasında deniz ortasında tüten mangal ilgi odağı olurken, Yiğit'in etrafı kısa sürede diğer SUP'cular ile doldu taştı. Yiğit, hemen hemen her sabah arkadaşları ile birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelerek gün doğumunu denizde karşılayarak kahvaltılarını yaptıklarını belirtti. Farklı bir etkinlik yapmak istediklerini ve akıllarına mangal yakmak geldiğini söyleyen Yiğit, "Arkadaşlarla yıllardan beri yapıyoruz bu sporu, her sabah çıkıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz, çay, kahve falan derken farklı bir şey yapalım diye aklımızdan geçti. Sabah kahvaltıda ne gider, ciğer gider ciğer yapalım dedik" dedi.

Sırada saç kavurma var

Denizin ortasında SUP üzerinde mangalda ciğer şişin kendileri içinde farklı bir deneyim olduğunu söyleyen Halil Yiğit, " Kalabalık bir ortamda hafta sonuna denk geldi. Herkeste sebeplendi, yaptık. Güzel oldu gayet, kimseye ve çevreye zarar vermeden. Ormanlarda yangın riski var, denizin ortasında SUB'ta yapalım dedik bizde. Hiç ciğer yemeyen arkadaşlarda vardı. Onlarda bayağı bir yediler. Sürekli üzerinde vakit geçiriyoruz. Kahvaltımızı da orada yapıyoruz, daha öncede farklı şeyler yaptık. Ama mangal biraz farklı oldu, daha çok olumlu tepkiler aldı. Gayet iyi ve güzeldi, yine farklı şeyler yapmayı düşünüyoruz. Saç kavurma olur, gözleme olur, farklı şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA