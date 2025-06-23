Ampute Milli Takımı, Kırşehir'de Kadın Futbol Takımıyla Hazırlık Maçı Yaptı

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Ampute Milli Takımı, Kırşehir'de Kadın Futbol Takımıyla Hazırlık Maçı Yaptı
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Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir’deki kamp çalışmaları kapsamında kadın futbol takımıyla hazırlık maçı oynadı. 7-3 galip gelen milli takım, Uluslar Ligi öncesi önemli bir hazırlık dönemi geçiriyor.

- Ampute Milli Futbol Takımı Kırşehir'de kadın futbol takımıyla hazırlık maçı yaptı

KIRŞEHİR - Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de kamp çalışmaları kapsamında kentteki kadın futbol takımıyla hazırlık maçı yaptı. 7-3 Ampute Milli Takımı'nın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, tribünleri dolduran seyirciler milli sporculara tezahüratlarla destek verdi.

Hazırlık kampı kapsamında çalışmalarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı, Ahi Stadyumu'nda yaptığı çalışmalarla Polonya'da düzenlenecek Uluslar Ligi turnuvası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekip; İngiltere, Fas, Japonya gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek. Milli oyuncular karşısında futbol oynayan kadın futbol takımı oyuncularından Devran Songül Özdaş, milli oyuncularla aynı sahayı paylaşmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti ve farklı bir deneyim kazandığını kaydederken, Sevgi Kırış da sahada çok heyecanlandığını ve bu maçın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Ampute Milli Takım oyuncularından Muhittin Kurt ise, "Bizim için güzel bir antrenman oldu. Hiç şansları yok" dedi.

Etkinliğin Kırşehir'de gerçekleşmesine katkı sağlayan Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düğer de farklılıkların buluştuğu etkinliklerle kentin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Kırşehir'in sosyal yapısına katkı sunacak her etkinliğin destekçisiyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Yerel
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