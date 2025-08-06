Altuğ Gesge Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu

Altuğ Gesge Avrupa Taekwondo Şampiyonu Oldu
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Bilecikli milli sporcu Altuğ Gesge, Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Taekwondo Erkekler 48 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Bilecikli milli sporcu Altuğ Gesge, Taekwondo Erkekler 48 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)'nde ilimiz adına büyük bir gurur yaşandı. Taekwondo Erkekler 48 kg kategorisinde mücadele eden Bilecikli milli sporcu Altuğ Gesge, gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi olarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcumuzun bu büyük başarısının hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırdığı belirtilerek, Altuğ Gesge ve antrenörü Hanife Yıldız tebrik edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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