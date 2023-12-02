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Almanya'nın güneyinde yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi

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Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Bayern Münih-Union Berlin maçı da yoğun kar nedeniyle iptal edildi.

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Almanya'nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı. Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Trenlerin Münih'in merkez tren istasyonuna ulaşamadığını aktarıldı. Münih ve ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bazı yolcular geceyi trenlerde geçirmek zorunda kaldı.

Uçuşlar iptal

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi. Münih Havalimanı'na ve havalimanından yapılması planlanan uçuşların yarın yerel saatle 06.00'ya kadar iptal edildiği belirtildi.

Bayern Münih-Union Berlin maçının da yoğun kar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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