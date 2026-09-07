Almanya'da nitelikli iş gücü açığı 2029'da 723 bine çıkacak

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Almanya'nın nitelikli iş gücü açığının yüzde 47 artarak 2029 yılında 723 bine yükselmesinin beklendiğini, nitelikli işçi bulmanın daha da zorlaşacağını bildirdi.

Almanya'da iş gücü piyasasını zor günler bekliyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından bugün yayımlanan bir araştırmaya göre, ülkenin nitelikli iş gücü açığı yüzde 47 artarak 2029 yılında 723 bine yükselecek. Geçtiğimiz yıl 370 bin nitelikli iş gücü açığı bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, önümüzdeki yıllarda nitelikli işçi bulmanın daha da zorlaşacağı vurgulandı.

"2029'da perakende sektörü çalışan bulunamayacak"

"Alman şirketleri 2029 yılına kadar 723 bin nitelikli işçi açığı ile karşı karşıya kalabilir" tespitine yer verilen IW araştırmasında, 2029'da perakende sektörünün 39 bin 100 nitelikli işçiye ihtiyaç duyacağı, ancak bu vasıfları taşıyan çalışan bulunamayacağı tahmin edildi. Aynı yıl inşaat sektöründe 15 bin, otomotiv sektöründe 15 bin 900, elektrik mühendisliği alanında ise 13 bin 800 nitelikli işçi açığı oluşacağı kaydedildi. Çocuk bakımı alanında 29 bin 900, sosyal hizmetler ve pedagoji alanında 23 bin 600, hemşirelik alanında ise 18 bin 700 nitelikli işçiye ihtiyaç duyulacağı bildirildi.

"Daha fazla göçmen gelmezse işçi açığı öngörülenden daha fazla büyüyecek"

Araştırmaya göre, Almanya'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli işçi bulmak kısa vadede zor görünüyor. IW, her yıl daha fazla kişinin emekli olmasının, iş gücüne katılan gençlerin azalmasının ve doğum oranlarının düşmesinin geleceğe dair karamsarlığın en önemli 3 sebebi olduğunu belirtti. Enstitü, Almanya'ya daha fazla göçmen gelmediği takdirde nitelikli işçi açığının öngörülenden daha fazla büyüyeceğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı