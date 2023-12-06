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Alkol denetimine takılan sürücü: '7 yıldır bu anı bekliyorum'

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Tekirdağ Kapaklı İlçesi'nde yapılan alkol denetiminde durdurulan bir aracın sürücüsü, 7 yıl sonra alkometreye üflemek zorunda kaldığını belirterek duygularını dile getirdi.

Alkol denetimine takılan sürücü: "7 yıldır bu anı bekliyorum"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından alkol denetimi gerçekleştirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gece 00.00 ile 02.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu karşısında alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin GBT'sine bakılırken aynı zamanda alkolmetre ile alkollü olup olmadıkları kontrol edildi.

"7 yıl önce ehliyetimi kaptırdım"

Polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın sürücüsü 7 yıldır bu anı beklediğini dile getirerek, "Hep bu anı bekliyordum. Çerkezköy'de oturuyorum. 7 yıl önce bir kere ehliyetimi kaptırdım. 7 yıldan sonra ilk defa alkometreye üflüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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