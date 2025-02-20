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Ali Erdemoğlu'ndan Besni Devlet Hastanesi'ne Destek Sözü

Ali Erdemoğlu'ndan Besni Devlet Hastanesi'ne Destek Sözü
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Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanenin ihtiyaçlarını dinledi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çeşitli tıbbi cihaz ve mobilya desteği sözü verdi.

Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Hastanenin ihtiyaçlarını dinleyen Erdemoğlu, tıbbi cihaz ve mobilya desteği sözü verdi.

Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetimiyle bir araya geldi. Hastane kampüsünde inşaatına başlanan Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunan Erdemoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında hastanenin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Ali Erdemoğlu, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulması için önemli desteklerde bulunacağını belirtti.

Bu kapsamda, fizik tedavi ünitesinin yenilenmesi için 20 kalem tıbbi cihaz temin edileceğini, 100 adet refakatçi koltuğu, 100 adet etejer, 100 adet hasta yemek masası ve 50 adet kanepe alımı için talimat verdi.

Hastaneye yönelik desteklerinin süreceğini vurgulayan Ali Erdemoğlu'na, Besni Devlet Hastanesi yönetimi ziyaretleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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