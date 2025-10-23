Alaplı'da Hatalı Park Eden Araçlara Ceza

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Çarşısı'nda gelişigüzel park edilen araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Sanayi içinde trafik akışını engelleyen, iş yerlerinin önlerine ve giriş çıkış noktalarına hatalı park yapan araçlar, çekicilerle otoparka çekildi. Uyarılara rağmen kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandığı, trafik düzenini bozan araçlara müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Uygulamadan sanayi esnafı memnun kaldı. Esnaflar, özellikle dar sokaklarda park sorunu nedeniyle zaman zaman iş yapamaz hale geldiklerini belirterek, "Bu uygulama geç kalınmış ama yerinde bir karar. Artık araçlar düzensiz park edemeyecek" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK