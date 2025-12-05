AKİB'den Genç Lider Hamlesi: Mustafa Güney'e Stratejik Görev

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, güçlü yönetim yapılanmalarını büyütmeye devam ettiklerini belirterek, başarılı genç iş insanı Mustafa Güney'in yönetime dahil edilmesinin planlandığını açıkladı.

Almanya'da CSG Facility Management Holding'in sahibi olarak genç yaşta önemli başarılara imza atan 1994 doğumlu Güney'in, AKİB Genç İş İnsanları Yönetim Kurulu Komisyon Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, "Yönetimimizi en güçlü şekilde kurarak ciddi bir ivme yakaladık. Mustafa Güney gibi vizyoner isimlerin aramıza katılması, birliğimizin geleceğine güç katacaktır" dedi.

Bu adımın, Avrupa'daki Kayserili iş insanları arasında heyecan yarattığı ve birliğin genç, dinamik kadrosunu daha da güçlendireceği ifade ediliyor. - KAYSERİ