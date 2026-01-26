AJet, IATA üyesi oldu

Haberler

AJet, Türk Hava Yolları ve Pegasus'un ardından üçüncü Türk havayolu şirketi olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyeliğine kabul edildi. AJet, IATA'nın sunduğu güvenlik ve sürdürülebilirlik imkanlarıyla uluslararası havacılığı geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyeliğine kabul edildiğini açıkladı.

AJet, Türk Hava Yolları ve Pegasus'un ardından üçüncü Türk havayolu şirketi olarak IATA ailesine katıldı. Konuyla ilgili AJet kurumsal hesabından açıklamalarda bulunulurken şu ifadelere yer verildi; "AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha emniyetli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz." - İSTANBUL

