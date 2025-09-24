Ahilik Kültürü Haftası'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Ahilik kültürünün; birlik, beraberlik ve kardeşliğin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Ahilik kültürünün; birlik, beraberlik ve kardeşliğin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, "Ahilik; birlik, beraberlik ve kardeşlik kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ticaret ve sanayimizin gelişiminde de Ahilik felsefesinden ilham almak, üretimde kaliteyi, ticarette güveni ve toplumda adaleti öncelemek büyük önem taşımaktadır. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicilerimizin Ahilik ruhunu yaşatarak şehrimize ve ülkemize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle tüm esnaf, sanatkar ve iş dünyamızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, Ahilik kültürünü bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - SİVAS