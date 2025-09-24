Haberler

Ahilik Kültürü Haftası'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ahilik Kültürü Haftası'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Ahilik kültürünün ticarette güven, üretimde kalite ve sosyal adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, esnaf ve sanayicilerin bu ruhu yaşatmasının önemine değindi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Ahilik kültürünün; birlik, beraberlik ve kardeşliğin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Ahilik kültürünün; birlik, beraberlik ve kardeşliğin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, "Ahilik; birlik, beraberlik ve kardeşlik kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ticaret ve sanayimizin gelişiminde de Ahilik felsefesinden ilham almak, üretimde kaliteyi, ticarette güveni ve toplumda adaleti öncelemek büyük önem taşımaktadır. Esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicilerimizin Ahilik ruhunu yaşatarak şehrimize ve ülkemize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle tüm esnaf, sanatkar ve iş dünyamızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, Ahilik kültürünü bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.