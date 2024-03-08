Üye Girişi
Haberler

Ahiler Kalkınma Ajansı, Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesi başlattı

Güncelleme:

Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli iş gücü piyasasındaki personel açığını kapatmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesini hayata geçirdi.

Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli iş gücü piyasasındaki personel açığını kapatmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için hazırladığı projelerine bir yenisini daha ekledi.

Hazırlanan proje çerçevesinde Kapadokya bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazan "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için işgücü piyasası programı (NEET PRO)", "Shape Your Future with AHİKA" projesi çerçevesinde proje ortakları bir araya geldi.

Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazanan Ahiler Kalkınma Ajansı'nın "Shape Your Future with AHİKA" projesi için Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneğinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri de hazır bulundu.

Sıcak Hava Balon işletmecileri Kapadokya Bölgesi ile özdeşleşen Sıcak Hava Balon sektörü ve duyulan iş gücü hakkında kurum temsilcilerine ve proje ortaklarına bilgilendirmelerde bulundu.

Proje çerçevesinde Sıcak Hava Balon pilot yetiştiriciliği başta olmak üzere, yer hizmetlerinde istihdam edilecek kalifiye personellerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pilot Avrupa Birliği Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultangazi adayı Erol Tunç ve Fatma Yeni kimdir? DEM Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beşiktaş adayı Adem Aktaş kimdir? Murat Demirkol kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Silivri Belediye Başkan adayı Murat Demirkol kaç yaşında, nereli? Emre Met kimdir? Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Emre Met kaç yaşında, nereli? DEM Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Bakırköy adayı Medeni Andok ve Elif Tokay Öztürk kimdir? Mustafa Turan kimdir? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kaç yaşında, nereli? Erman Uzun kimdir? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kaç yaşında, nereli? Deniz Karakurt kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli? İlkay Çiçek kimdir? CHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek kaç yaşında, nereli? Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli? Nasuh Coşkun kimdir? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli? Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir? Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli? Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title