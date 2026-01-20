Haberler

Ağrı Valisi Bozkurt'tan hastane ve esnaf ziyareti

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, göreve başladıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Bozkurt, esnafa da hayırlı işler dileyerek talepleri dinledi.

Göreve bugün başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilk ziyaretini Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirdi. Servisleri gezerek tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Vali Bozkurt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla da görüşen Vali Bozkurt, fedakarca yürüttükleri hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastane yöneticilerinden sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin önemine vurgu yaptı.

Hastane ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Vali Bozkurt, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Bozkurt, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için tüm kesimlerle istişareye önem vereceklerini belirtti.

Vali Bozkurt'un ziyaretleri sırasında vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

