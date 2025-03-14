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Ağrı Valisi Koç, Ramazan Ayında Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Ağrı Valisi Koç, Ramazan Ayında Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak amacıyla esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde esnafa hayırlı kazançlar dileyen Koç, halkın misafirperverliğine dikkat çekti ve onların taleplerini dinledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak amacıyla kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Koç, ziyaret kapsamında iş yerlerine girerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Esnafın taleplerini dinleyen Koç, tek tek sohbet ettiği esnafla Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Cadde boyunca yürüyerek vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Koç, her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Ağrı halkının misafirperverliğine dikkat çeken Koç, "Ramazan ayının ruhuna uygun olarak esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Onların dertlerini, taleplerini dinlemek bizim en büyük sorumluluğumuz. Ağrı'nın her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar, Vali Koç'un samimi ve mütevazı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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