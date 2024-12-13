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Ağrı Valisi Koç, Esnaf Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Ağrı Valisi Koç, Esnaf Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini dinledi ve gençlerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ekonominin önemine vurgu yapan Koç, halkın memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, vatandaşlarla buluşma geleneğini sürdürerek il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Vali Koç, samimi sohbetleriyle gönüllere dokundu.

Göreve geldiği günden bu yana sık sık il merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Koç, bu kez Ağrı'nın işlek sokak ve caddelerinde esnaflarla buluştu. Sabah saatlerinde başladığı ziyaretlerinde hem esnafın sorunlarını dinleyen hem de vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Koç, gösterilen ilgiye samimiyetle karşılık verdi. Ziyaretlerinde esnafın kent ekonomisine olan katkısına vurgu yapan Vali Mustafa Koç, her bir işletmenin Ağrı'nın sosyal dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Esnafa bol kazanç dileklerini ileten Koç, "Sizler hem ekonomimize hem de toplumsal bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyorsunuz. Şehrimizin kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen Vali Koç, ziyaret sırasında özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine "Vali amca" ve "Vali dede" diye seslenen gençlerle ve çocuklarla sohbet eden Koç, onların istek ve önerilerini de dikkatle dinledi. Özellikle gençlerin istihdam ve eğitimle ilgili sorularını yanıtlayan Vali Koç, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret ettiği esnafların yanı sıra sokaklarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Koç, herkesin derdine kulak vermeye çalıştı. Halkın memnuniyetini önemseyen Vali Koç, ihtiyaçların hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili birimlere talimatlar verdi.

Ağrı halkının büyük sevgisini kazanan Vali Koç, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından esnafa ve vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulunarak programını tamamladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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