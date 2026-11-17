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Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler, araçlarının lastiklerini kış lastikleriyle değiştirmek için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kentteki oto lastikçilerde hareketlilik arttı. Sabah saatlerinde araçlarıyla lastikçilere gelen sürücüler, yaz lastiklerini çıkararak kış lastiklerini taktırdı. İş yerlerinde araçların lastik değişimleri peş peşe gerçekleştirildi.

15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin lastik değişiminin yanı sıra araç bakımlarını da yaptırmaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı