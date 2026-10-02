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Afyonkarahisar Valisi Aktaş, eşiyle Emirdağ'da dondurulmuş gıda tesisini inceledi

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Afyonkarahisar Valisi Aktaş, eşiyle Emirdağ'da dondurulmuş gıda tesisini inceledi
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Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Emirdağ'daki dondurulmuş gıda tesisini ziyaret etti. Ziyarette dondurulmuş patates üretim süreçleri incelendi; firma yetkilileri tesisin kapasitesi ve istihdam katkılarını anlattı.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren dondurulmuş gıda işletme tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, ilde tarımsal üretimin sanayi ile buluşturulması, ürünlerin işlenerek katma değerli hale getirilmesi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, firma yetkilileri yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Ziyaret çerçevesinde dondurulmuş patates üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Aktaş ve Nagihan Aktaş, tesisin mevcut faaliyetleri, üretim kapasitesi ve istihdama sağladığı katkılar üzerine yetkililerden detaylı sunum aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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