Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü AB Projeleri Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü AB projelerinin enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması, suya erişim ve sürdürülebilirlik ile iklim değişikliği başlıkları altında değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü zafer toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak başkanlığında yapılan toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Valilik Proje Birimi, DSİ 183. Şube Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Çevre Hizmetleri Birliği, Atıksu Arıtma Birliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ve teknik personel katıldı. Birçok konunun değerlendirildiği toplantıda sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR