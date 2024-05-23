Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede gıda ve perakende satış yapan iş yerlerinde denetim yaparak gerekli uyarılarda bulundu.

Gıda kontrol personelleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince gıda ve perakende satış yerlerinin denetim yapıldı. Denetimlerde işletmelerdeki ürünler tek tek incelendi. Ekipler tarafından Kurallara aykırı satış yapan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yaptırımlar uygulandı. - AFYONKARAHİSAR