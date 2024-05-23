Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda ve perakende satış yapan iş yerlerinde denetim yaparak gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerde işletmelerdeki ürünler tek tek incelendi ve kurallara aykırı satış yapan işletmelere uyarılar yapıldı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede gıda ve perakende satış yapan iş yerlerinde denetim yaparak gerekli uyarılarda bulundu.

Gıda kontrol personelleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince gıda ve perakende satış yerlerinin denetim yapıldı. Denetimlerde işletmelerdeki ürünler tek tek incelendi. Ekipler tarafından Kurallara aykırı satış yapan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yaptırımlar uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sinanpaşa Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title