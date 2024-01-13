Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ve besicilere yönelik çeşitli alanlarda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beyköy köyümüzde gece toplantısı yaparak 'Tarımsal Üretimin Planlanması, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Kooperatifçilik ve TARSİM' konularında besicilere bilgiler verdi.

Karacaahmet ve Üçlerkayası köylerinde ise 'Tarımsal Üretimin Planlanması, Yem Bitkileri Ekilişi, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri' konularında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen toplantılara çok sayıda üretici katıldı. - AFYONKARAHİSAR